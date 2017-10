Pizarro: Bremen-Aus? "Bin sehr traurig darüber"

Claudio Pizarro hat mit dem Kapitel Bremen vorerst abgeschlossen

Claudio Pizarro feierte jüngst sein Bundesliga-Comeback im Köln-Trikot. Jetzt hat sich der Torjäger-Oldie zur Situation beim 1. FC und dem schwierigen Abschied aus Bremen geäußert.

"Ich bin sehr traurig darüber und dachte nicht, dass es so zu Ende geht. Aber irgendwo verstehe ich die Entscheidung natürlich auch", gestand Pizarro im Interview mit dem Sportportal "spox.com" angesprochen auf die Werderaner, die dem Torjäger im Sommer keinen neuen Vertrag angeboten hatten.

"Sie haben mir verschiedene Angebote gemacht und gesagt, dass die Türe für mich immer offen ist. Irgendwann können wir auch darüber reden, aber wegen der Chance, mit Peru noch eine WM zu spielen, wollte ich im Sommer unbedingt weitermachen", erläuterte der Stürmer die Motivation für sein Profi-Comeback in der Domstadt.

Trotz seines Alters und der längeren Wettkampfpause ist Pizarro sicher, seinem neuen Klub in der "schwierigen Situation" sofort helfen zu können. "Ich bin lange im Geschäft und weiß, was ich tun muss, um fit zu werden. Das habe ich gemacht und deshalb fühle ich mich bereit", so der ausländische Rekordtorschütze der Bundesliga, der ambitioniert anfügte: "Ich habe viel Erfahrung und weiß, wie man in schwierigen Situationen mit jüngeren Spielern reden muss. Außerdem kann ich der Mannschaft natürlich mit meinen Toren helfen."

Bayern vor schwieriger Saison?

Selbst rühmte der 39-Jährige seine Qualitäten als "Schlawiner": "Ich kann in vielen Situationen vorhersehen, wo der Ball hinkommen wird und bin deshalb oft vor den Verteidigern dran." Allerdings stehen für Pizarro nicht nur Qualitäten auf dem Platz im Vordergrund. "Es ist als Profi sehr wichtig, auch ein Leben neben dem Fußball zu haben. Wenn man sich ausschließlich mit Fußball beschäftigt, ist das eine Katastrophe", verriet Pizarro sein Erfolgsgeheimnis.

Die Situation bei seinem Ex-Verein Bayern München sieht der 79-fache Nationalspieler zudem kritisch. "In diesem Jahr ist es für den FC Bayern nicht so einfach wie in den letzten. Ich glaube nicht, dass die Bayern wieder so deutlich Meister werden", analysierte der Stürmer: "Dortmund hat eine gute Mannschaft und auch andere Vereine haben die Chance, ganz oben anzugreifen."

Bei einem Vertragsangebot des FCB würden sich für Pizarro dennoch nur zwei Fragen stellen: "Wo ist der Vertrag? Wo soll ich unterschreiben?"