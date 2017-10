Heynckes-Bestätigung steht wohl kurz bevor

Jupp Heynckes (l.) soll in Kürze offiziell präsentiert werden

Jupp Heynckes übernimmt zum vierten Mal seit 1987 den FC Bayern München als Cheftrainer. Was alle großen Medien im In- und Ausland schon seit dem späten Mittwochabend vermelden, bedarf immer noch einer fixen Bestätigung der Münchner selbst.

Die offizielle Bejahung, dass die 72-jährige Trainerikone erneut beim FC Bayern einsteigt und den mäßigen Start in die Saison 2017/2018 geraderücken soll, steht weiterhin aus. Allerdings: Wie die "dpa" am Donnerstag vermeldete, soll die Bekanntgabe eines der vielbeachtetsten Trainer-Comebacks der Bundesligageschichte schon in Kürze erfolgen.

Laut der Agentur seien lediglich noch Detailfragen zu klären, wie sie "aus verlässlicher Quelle innerhalb des Vereins" erfahren haben will. Demnach könnte die spektakuläre Rückkehr des 72-Jährigen noch vor diesem Wochenende fix gemacht werden. Perfekt ist der Deal zunächst aber noch nicht.

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass der FC Bayern den vor vier Jahren zurückgetretenen Jupp Heynckes noch einmal in die sportliche Verantwortung bringen will. Der enge Vertraute von Klub-Präsident Uli Hoeneß soll einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten und mit den Münchnern das wichtigste und vorderste Saisonziel, den Gewinn der Deutschen Meisterschaft, noch erreichen.

Acht Spieler noch dabei

Aus seiner letzten Amtszeit beim deutschen Rekordmeister sind immer noch die Akteure Arjen Robben, Franck Ribéry, Manuel Neuer, Thomas Müller, Rafinha, Javi Martínez, Jérôme Boateng und David Alaba an der Säbener Straße unter Vertrag. Gerade innerhalb dieses Achterklubs gilt Jupp Heynckes als hoch angesehener Fußballlehrer, der mit Triplegewinn 2013 zum Ende seiner dritten und bisher letzten Periode bei den Bayern für den größten Erfolg der Klubgeschichte sorgte.

Im Sommer 2018 soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge dann der Trainer-Senkrechtstarter Julian Nagelsmann übernehmen, der vertraglich derzeit noch fest an den Bundesliga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim gebunden ist. Ein Nagelsmann-Engagement bei den Bayern soll mittels einer entsprechenden Ablösezahlung an die Kraichgauer realisiert werden.

Übrigens: Als Jupp Heynckes zum 1. Juli 1987 zum ersten Mal die Geschicke an der Seitenlinie des FC Bayern übernahm, war Julian Nagelsmann noch nicht einmal geboren.

Dass Heynckes seit 2013 keinen Verein mehr betreut hat und nach Fred Schulz (Werder Bremen) und Otto Rehhagel (Hertha BSC) der älteste Trainer der Bundesliga-Historie wäre, stört die Bayern nicht so sehr wie die fehlende Bayern-Vergangenheit von Kandidaten wie Thomas Tuchel. Der ehemalige Dortmund-Coach galt zuletzt als Favorit auf die Ancelotti-Nachfolge, konnte sich mit Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dem Anschein nach aber nicht einigen.