Schöpf brennt auf Comeback am Rasen

Schöpf brennt auf seinen ersten Saisoneinsatz für Schalke

Der ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf hofft auf sein Comeback nach der Länderspielpause. Der Mittelfeldspieler hat am Mittwoch das Mannschaftstraining seines Clubs Schalke 04 voll mitgemacht und arbeitet darauf hin, in der deutschen Bundesliga am 14. Oktober gegen Hertha BSC im Kader dabei zu sein.

Schöpf hatte sich am 28. April einen Kreuzbandriss zugezogen und im September mit einem Magen-Darm-Virus und Rückenbeschwerden einen Rückschlag erlitten. Nun brennt der 23-Jährige auf seinen ersten Saisoneinsatz. "Ich kann beschwerdefrei mit der Mannschaft trainieren und fühle mich wohl auf dem Platz. Jetzt wird es auch wieder Zeit, dass ich es in den Kader schaffe", erklärte Schöpf in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Mehr dazu:

apa