Arsenal-Ikone: "Özil hat den Klub verlassen"

Arsène Wenger (l.) hält weiterhin an Mesut Özil fest

Mesut Özil steht beim FC Arsenal immer wieder in der Kritik. Vor allem ehemalige Spieler der Gunners haben es seit Längerem auf den Nationalspieler abgesehen. Nun hat "Sportsmail"-Kolumnist Martin Keown seine Einschätzung abgegeben. Der ehemalige Verteidiger der Londoner sieht Özil schon auf dem Sprung zum nächsten Klub.

Zuletzt wurde der Offensivspieler mit Premier-League-Konkurrent Manchester United in Verbindung gebracht. "Psychologisch und mental gesehen hat er den Klub schon verlassen", so Keown gegenüber dem Radiosender "BBC": "Vielleicht versucht Wenger nun den bestmöglichen Deal herauszuschlagen."

Der Teammanager hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu seinem Kreativspieler gehalten. Özil, dessen Vertrag zum Saisonende weiterhin ausläuft, spielt in den Überlegungen des Franzosen weiter eine feste Rolle.

Keown hingegen nahm das letzte Champions-League-Spiel bei BATE Borisov aus Weißrussland zum Anlass, Özils Einstellung zu kritisieren: "Ich glaube, er testet Wenger mehr als jeder andere Spieler. Er wollte einfach nicht nach Weißrussland fahren. Auf einmal war er wieder verletzt. Gegen West Bromwich Albion am Montag spielte er neun Minuten. Woher kommt also die Verletzung?"

Andere Stars bei den Gunners verhielten sich besser, so Keown weiter: "Alexis Sánchez ist anders. Er liebt es, Fußball zu spielen. Gib ihm einfach den Ball und er wird spielen. Das ist alles, was er will. Özil aber hat mit der Arbeit aufgehört, er will gehen und es wird dreckig werden."