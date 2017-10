"Großartig", "Top-Lösung": Reaktionen zu Heynckes

Jupp Heynckes wird wohl in Kürze als Bayern-Trainer vorgestellt

Es wird eines der größten Trainer-Comebacks der Bundesligageschichte! Jupp Heynckes kehrt nach übereinstimmenden Medienberichten nach vier Jahren aus dem Ruhestand zurück und übernimmt bis zum Saisonende den Posten des Cheftrainers beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Die Reaktionen in der Öffentlichkeit zeigen vor allem eines: Die Vorfreude auf den 72-jährigen Heynckes und dessen insgesamt vierte Amtszeit in München ist riesig. Die Stimmen zum Heynckes-Comeback:

Ottmar Hitzfeld, mehrmaliger Deutscher Meister als Bayern-Trainer: "Jupp Heynckes ist eine Top-Lösung, um in die Erfolgsspur zurückzukehren. Er kennt den Verein, das Umfeld und das Team und sein Engagement bringt die nötige Ruhe."

Sepp Maier, Torwart-Legende des FC Bayern: "Ich begrüße die sich abzeichnende Rückkehr von Jupp Heynckes zum FC Bayern München. Es wäre die beste Entscheidung, die im Moment möglich ist. Ein Schnellschuss würde in dieser schwierigen Situation nichts bringen. Es freut mich, dass so überlegt gehandelt wird."

Lothar Matthäus, langjähriger Bayern-Profi: "Er kennt den Verein in- und auswendig und ist der einzige Trainer, der das Triple geholt hat. Er hat im Verein Fürsprecher, mit den Medien einen guten Kontakt und er hat Vertrauen in die Spieler, mit denen er das Triple gewonnen hat. Er hat alles, was in diesen wilden Zeiten beim FC Bayern gebraucht wird, um das Schiff wieder in die richtige Richtung zu lenken."

Jörg Schmadtke, Geschäftsführer des 1. FC Köln: "Ich bin total überrascht und hätte damit nicht gerechnet, dass Jupp nochmal zurückkommt. Er ist eine großartige Persönlichkeit, der auf dem absoluten Höhepunkt aufgehört hat. Ich wünsche ihm seine Gelassenheit, die er die letzten Jahre immer hatte."

Peter Neururer, langjähriger Bundesligatrainer: "Jupp Heynckes ist eine überragende Lösung. Und es ist eine weise Entscheidung der Verantwortlichen von Bayern München. Ich finde es klasse, auf einen Mann zurückzugreifen, von dem man weiß, was er zu leisten imstande ist."

