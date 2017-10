Millionen! DFB und DFL zeigen Berater-Honorare

Spielervermittler Uli Ferber betreut unter anderem Wolfsburgs Stürmer Mario Gomez

Viele Spieler im deutschen Profi-Geschäft lassen sich von Spielervermittlern über ihre Wechsel beraten. Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga haben nun die Honorare der letzten zwei Transferperioden publik gemacht.

Die veröffentlichten Zahlungen beziehen sich auf den Zeitraum vom 15. März 2016 bis 15. März 2017. Sie beinhalten einerseits Provisionszahlungen von Klubs an Vermittler, die bei Vertragsabschlüssen oder Vertragsverlängerungen mit einem Spieler mitgewirkt haben. Andererseits zählen auch Zahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Transfergeschäften zwischen zwei Klubs in die Berechnungen.

Demnach haben Spielervermittler, die in der Bundesliga Geschäfte getätigt haben, insgesamt 146.780.645 Euro verdient. In der 2. Bundesliga wurden 18.649.020 Euro generiert. In der dritten Liga waren es im betrachteten Zeitraum 2.657.949 Euro.

In den zwei Transferperioden vom Zeitraum vom 15. März 2015 bis 15. März 2016 gaben die Klubs der 1. Bundesliga noch 127.730.633 Euro an Spielervermittler aus. Die meisten Ausgaben verzeichnete damals der FC Schalke mit 16.860.333 Euro.