BVB- und RB-Youngster schießen U16 zum Sieg

Die deutsche U16-Auswahl war gegen Belgien erfolgreich

Die deutschen U16-Nationalmannschaft hat das zweite Testspiel gegen Belgien erfolgreich bestritten. Nach dem 1:0-Sieg am Dienstag ließ das Team von Bundestrainer Michael Feichtenbeiner auch am Donnerstag den Belgiern keine Chance. Mit 4:2 (2:1) siegte Deutschland in Genk.

Dabei standen die DFB-Junioren nach 19 Minuten durch einen Treffer von Rob Nizet gar mit 0:1 in Rückstand. RB Leipzigs Dennis Borkowski egalisierte jedoch (31.), ehe Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko kurz vor dem Pausenpfiff (45.) auf 2:1 stellte. Für den erst zwölf Jahre alten Mittelstürmer war es bereits der dritte Treffer für die U16 im vierten Spiel.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Borkowski (60.), der für Deutschland erhöhte. Den 2:3-Anschlusstreffer durch Samuel Asoma (62.) konterte Dortmunds Ware Pakia (77.) zum verdienten Auswärtserfolg.

"Unser Ziel für diese beiden Länderspiele haben wir erreicht, nicht nur weil wir beide Spiele gewonnen haben, sondern besonders weil die Spieler die Dinge auf dem Platz umgesetzt haben, die wir von Ihnen erwartet haben," sagte Trainer Feichtenbeiner nach der Partie: "Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 wurden die Jungs nochmal besonders gefordert und unter Druck gesetzt, aber sie haben gut reagiert. Wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen."

Die nächsten Testspiele bestreitet die Mannschaft um Michael Feichtenbeiner gegen Tschechien (9.11., 11.11.).