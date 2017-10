Dynamos Gonther erfolgreich am Knie operiert

Sören Gonther (r.) zog sich im Spiel gegen Bielefeld eine schwere Verletzung zu

Innenverteidiger Sören Gonther von Zweitligisten Dynamo Dresden ist erfolgreich am linken Knie operiert worden.

Beim ersten Eingriff in der Klinik am Isar Park in Plattling wurden die Bohrkanäle aus der Kreuzbandoperation von 2012 aufgefüllt. Beim nächsten Eingriff Ende des Jahres wird Gonther eine neue Kreuzbandplastik im Kniegelenk eingesetzt.

"Die OP ist planmäßig verlaufen und mir geht es den Umständen entsprechend gut", bestätigte Gonther am Donnerstag. Geschäftsführer Ralf Minge hofft nun, "dass das eingesetzte Knochenmaterial nun schnell verwächst, damit Sören Ende des Jahres die neue Kreuzbandplastik" eingesetzt werden kann: "Auf dem Weg zur nächsten Operation werden wir Sören bestmöglich unterstützen, damit er im neuen Jahr optimal mit seiner Reha beginnen kann und in der kommenden Saison wieder bei uns angreifen kann."

Gonther hatte sich am 7. Spieltag im Spiel gegen Arminia Bielefeld einen Riss der 2012 eingesetzten Kreuzbandplastik zugezogen.