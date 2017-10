Showdown in der engsten aller Gruppen

Es ist die engste Gruppe der europäischen WM-Qualifikation. Mit Tabellenführer Kroatien, Island, der Türkei und der Ukraine machen sich zwei Runden vor Schluss in Pool I noch vier Teams Hoffnungen auf das Direktticket zur WM 2018 in Russland. Kroatien und Island halten bei je 16, die Türkei und die Ukraine bei jeweils 14 Punkten.

Eine besondere Bedeutung kommt am Freitag dem direkten Duell zwischen der Türkei und Island zu. Die Isländer hatten sich im Hinspiel zu Hause mit 2:0 durchgesetzt. Die Türken bauen in Eskisehir auf den Heimvorteil, müssen aber unter anderen auf den gesperrten AC-Milan-Star Hakan Calhanoglu verzichten. Die Kroaten empfangen zeitgleich Finnland, die Ukraine spielt auswärts gegen Kosovo.

Zum Abschluss kommt es in Kiew noch zum Schlager Ukraine gegen Kroatien. Sollten sich die Kontrahenten untereinander zu viele Punkte wegnehmen, läuft der Gruppenzweite auch Gefahr, das Play-off um die vier weiteren WM-Startplätze im November zu verpassen. In dieses gehen nur die acht besten Zweiten der insgesamt neun Gruppen.

Selbiges droht auch in der Österreich-Gruppe D. Dort matchen sich Wales (14 Punkte) und Irland (13) aller Voraussicht nach am Montag in Cardiff im direkten Duell um Platz zwei hinter Serbien. Davor gilt es für die beiden Kontrahenten aber am Freitag die Pflichtaufgaben in Georgien (Wales) bzw. zu Hause gegen die Republik Moldau (Irland) zu lösen.

EM-Halbfinalist Wales muss in beiden Partien ohne Gareth Bale auskommen. Der Star von Real Madrid hatte am Dienstag wegen einer Wadenverletzung abgesagt. Weil es sich laut Real-Angaben nur um eine Schwellung und nicht um einen Faserriss in der Muskulatur handelt, soll der Flügelspieler aber in rund zwei Wochen bereits wieder einsatzfähig sein.

Mehr dazu:

>> Die Ausgangssituation in der Gruppe I

apa