Medien: Nagelsmann kein Thema beim FCB

Julian Nagelsmann wird als künftiger Bayern-Coach gehandelt

Auch wenn der Deal noch hakt, hat der FC Bayern in Jupp Heynckes wohl einmal mehr einen Trainer gefunden, der zumindest kurzzeitig in die Bresche springt. Wie es im nächsten Sommer an der Säbener Straße weitergeht, scheint hingegen weniger klar als zunächst vermutet.

Kursierende Annahmen, Heynckes solle die Bank bis zum Sommer warmhalten, TSG-Coach Julian Nagelsmann zur neuen Spielzeit das Zepter übernehmen, erhalten nun erste Risse. Wie "Sport1" berichtet, ist der Trainer-Newcomer aktuell nicht Thema beim deutschen Rekordmeister. Seit der Trennung von Carlo Ancelotti hätte es keinen Kontakt zum 30-Jährigen gegeben.

Die Gerüchteküche wurde am Mittwoch zusätzlich angeheizt, als Nagelsmann dem Training der Hoffenheimer fernblieb. Angeblich nutzt der Fußballlehrer die Länderspielpause allerdings nur für eine kleine Auszeit.

Die Sinsheimer beteuerten zudem, es gebe keine Anfragen für Nagelsmann, man sei zudem "extrem entspannt", da dieser noch Vertrag bis Ende Juni 2021 hätte.

Dass die Zukunft des Coaches jedoch noch sehr lange im Kraichgau liegt, gilt eher als unwahrscheinlich. "So einen außergewöhnlichen Trainer in einem relativ kleinen Klub zu halten, ist ausgeschlossen", gab Klub-Mäzen Dietmar Hopp unlängst zu.

Gerüchte, Nagelsmanns Kontrakt verfüge über eine Klausel, die es ihm im Sommer 2019 erlaube, für fünf Millionen zu wechseln, stritt dessen Berater hingegen unlängst ab.