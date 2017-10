Stimmen: "Wir wollen was reißen"

Sebastian Rudy wil bei der WM was reißen

Beim WM-Quali-Gastspiel in Nordirland hat die deutsche Nationalmannschaft der unfassbaren Heimstatistik der Green and White Army eine heftige Kerbe verpasst. In Belfast siegte der DFB mit 3:1 und beseitigte letzte Zweifel an der Teilnahme an der WM 2018 in Russland. Die Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Ich bin schon zufrieden. Wir haben nach dem frühen 1:0 schnell nachgelegt. In Tschechien sind wir auch früh in Führung gegangen und haben dann etwas den Faden verloren. Das ist uns heute nicht passiert. Wir haben auf dem Platz gespürt, dass wir in der zweiten Hälfte alles unter Kontrolle haben. Da haben wir dann das Tempo etwas rausgenommen."

Sebastian Rudy: "Mein Tor war für die Mannschaft wichtig. Es hat Ruhe ins Spiel gebracht. Wir haben das Spiel die ganze Zeit dominiert, der Gegner hat das Spiel etwas langsam gemacht. Es war nicht einfach, aber wir haben die Schnittstellen gefunden. Wir wollen auf jeden Fall den Titel verteidigen. Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern auch was reißen."

Joshua Kimmich:

... zu seiner Vorlagen-Flut in der Quali: "Natürlich ist das was, das man trainiert. Hier bei der DFB-Elf haben wir eine sehr gute Strafraumbesetzung und da reicht es auch mal, wenn man eine durchschnittliche Flanke schlägt."

... zum vermeintlich neuen Bayern-Trainer Jupp Heynckes: "Ich persönlich kenne ihn gar nicht, aber er hat das Triple gewonnen, daher passt das schon."

Mats Hummels: "Zum Großteil war es eine gute Leistung von uns mit einem Traumtor zur Führung. Die Nordiren waren nur auf Verteidigung bedacht und haben es uns sehr schwer gemacht. Aber wir haben es geschafft, die Ruhe zu bewahren und unser Spiel durchzubringen."

Jérôme Boateng:

... zum Spiel: "Die Nordiren haben hier noch kein Gegentor kassiert und wir haben heute drei geschossen. Ich glaube das war insgesamt eine gute Leistung."

... zu Jupp Heynckes: "Ich weiß auch nicht mehr und bis nichts feststeht, kann ich auch nichts dazu sagen. ich glaube aber Jupp Heynckes steht mit seinen Erfolgen für sich. Er ist ein großartiger Trainer."