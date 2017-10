Presse: "Das war wie Charlton gegen Bayern"

Jérôme Boateng (r.) hatte die Angreifer Nordirlands im Griff

Mit dem neunten Sieg im neunten WM-Qualifikationsspiel hat die deutsche Nationalmannschaft in Nordirland das WM-Ticket gelöst. Entsprechend zufrieden ist man hierzulande. In Nordirland ist man unterdessen auch trotz der Niederlage positiv. Die Pressestimmen.

Nordirland

The Irish Sun: "Rudy-Hölle! Rudy sorgt für böses Erwachen, O'Neills Plan war nach 78 Sekunden zerstört. Aber das Tor von Josh Magennis hätte fast das Dach des Windsor Park wegfliegen lassen. Deutschlands erste Auswärtsniederlage in der WM-Qualifikation war nie ein Thema. Der Champion hat sich qualifiziert, jetzt lasst uns ihn begleiten."

The Irish News: "Deutsche Effizienz ist für den Norden nicht in den Griff zu kriegen. Nordirland prallte auf eine deutsche Maschine, aber seine WM-Hoffnungen wurden nicht ernsthaft geschmälert. Es war ein routinierter Sieg für den Weltmeister, der alles unter Kontrolle hatte."

Belfast Telegraph: "Deutschland glänzt, Nordirland nimmt das Positive mit. Lasst uns nicht vergessen: Das war wie Charlton gegen Bayern. Immerhin hob das Tor kurz vor Schluss die Stimmung der Fans. Der Weltmeister war zu gut für unsere Jungs, aber jetzt lasst uns den Job zu Ende bringen."

Deutschland

FAZ: "Die Nationalelf ist eine Welt für sich. Die deutsche Krise im Europapokal berührt das DFB-Team nicht. Mmit einem ungefährdeten Sieg in Nordirland gelingt die WM-Qualifikation."

Bild: "WM, wir kommen! Rudy rummst uns nach Russland. Jogi Löw gewinnt 3:1 in Nordirland! Neunter Sieg im neunten Quali-Spiel. Der Kreml kann sich auf Deutschland freuen: Auslosung ist in Moskau am 1. Dezember.

Spiegel: "Die WM-Teilnahme ist souverän erreicht. Für Bayern-Spieler erweist sich die Nationalelf als Wellness-Therapie. Und Joshua Kimmich bewegt sich auf den Spuren von Berti Vogts."