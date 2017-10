80 Mio. für Vermaelen: "Wer soll die bezahlen?"

Thomas Vermaelen macht sich Sorgen um seine Zukunft in der Nationalmannschaft

Seit seiner Rückkehr zum FC Barcelona im Sommer 2017 stand Thomas Vermaelen keine einzige Minute auf dem Platz. Ungeachtet des Interesses anderer Klubs durfte der Belgier die Katalanen nicht verlassen.

"Der Verein hat mir gesagt, dass ich nicht weg darf", erklärte Vermaelen am Rande des Länderspieles gegen Bosnien gegenüber der belgischen Zeitung "La Dernière Heure": "Trotz des Interesses anderer Klubs musste ich bleiben und sie haben auch keine neuen Innenverteidiger geholt."

Der Abwehrspieler wurde sowohl mit RSC Anderlecht als auch mit dem FC Everton in Verbindung gebracht. Doch wegen einer angeblichen Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro kam kein Deal zustande. "In meinem Vertrag steht außerdem eine deftige Ausstiegsklausel, auch für Klubs aus der Premier League. Wer soll die bezahlen?", sagte Vermaelen.

Auch wenn der 31-Jährige für die Qualifikationsspiele von Trainer Roberto Martínez Montoliú berücksichtigt wurde, sorgt sich Vermaelen um die WM-Teilnahme: "Der Trainer sagte, dass die fehlende Spielpraxis derzeit kein Problem sei, aber dass ab März die Einsatzminuten in den Klubs schon eine Rolle spielen."

Vermaelen kehrte nach einer wenig erfolgreichen Leihe zur AS Roma nach Barcelona zurück. Der Innenverteidiger ist derzeit hinter Gerard Piqué, Samuel Umtiti und Javier Mascherano nur vierte Wahl bei Barça-Trainer Ernesto Valverde. Der Vertrag von Vermaelen läuft noch bis 2019.