Lebenslänglich! Iniesta verlängert bei Barça

Iniesta spielt bereits seit 15 Jahren für Barcelona

Mit Kapitän Andres Iniesta wird eine der wichtigsten Säulen des spanischen Pokalsiegers FC Barcelona seinen Vertrag verlängern. Das gaben die Katalanen am Freitag bekannt.

Bei dem Mittelfeldstar wurde in den letzten Monaten immer wieder über einen Klubwechsel spekuliert, nachdem sich die Gespräche über ein neues Arbeitspapier zunächst hingezogen hatten. So war Gerüchten zufolge unter anderem der italienische Meister Juventus Turin an Iniesta dran.

Jetzt haben Barcelona und Iniesta aber für klare Verhältnisse gesorgt. Der 33-Jährige erhält bei der Blaugrana einen Rentenvertrag. Er unterzeichnet ein Arbeitspapier, welches keine Befristung vorsieht und ihn bis ans Ende seiner Spielerkarriere an den Klub binden soll. Die entsprechende Unterschrift soll in Kürze medienwirksam gesetzt werden.

Der derzeitige Tabellenführer der Primera División adelt Iniesta damit für seine einmalige Karriere bei Barça.

Der Welt- und Europameister steht bereits seit 2002 beim FC Barcelona unter Vertrag. Seit dem absolvierte er über 630 Pflichtspiele für die Katalanen. Alleine in La Liga stand Europas Fußballer des Jahres von 2012 bisher 418 Mal für Barcelona auf dem Feld.

Iniesta gewann in seiner Karriere bereits acht spanische Meisterschaften sowie viermal die Champions League und gehört damit zu den erfolgreichsten spanischen Spielern aller Zeiten.