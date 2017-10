Dárdai stellt Selke Joker-Einsatz in Aussicht

Davie Selke bestritt seit seinem Wechsel noch keine Bundesliga-Partie für Hertha

Nach seiner zehnwöchigen Verletzungspause könnte Davie Selke am 14. Oktober gegen Schalke 04 seinen ersten Bundesliga-Einsatz für Hertha BSC feiern.

"Für ein Startelf-Debüt von Davie gegen Schalke ist es natürlich noch zu früh. Aber ein Platz im Team und eine Einwechslung sind sehr gut möglich", sagte Trainer Pál Dárdai der "Bild"-Zeitung: "Wir werden sehen, wie er die nächste Trainingswoche überlebt."

Zu hohe Erwartungen stellt der Coach allerdings noch nicht an den Stürmer: "Davie hat wochenlang alleine geackert. Es ist ein Riesen-Unterschied, plötzlich wieder mit der Mannschaft zu trainieren und auch zu spielen."

Um dafür ein besseres Gefühl zu bekommen, feiert der 22-Jährige am Freitag bei einem Testspiel gegen einen Polizeiverein sein Comeback auf dem Platz. "Ich mache jeden Tag Fortschritte, habe keine Beschwerden mehr. Das fühlt sich sehr gut an. Ich will meinen Kollegen so schnell wie möglich helfen", gab sich der U21-Europameister optimistisch.

Seit seinem Wechsel von RB Leipzig zur Hertha stand Selke lediglich 25 Minuten beim Testspiel gegen Aston Villa auf dem Platz. Ende Juli hatte sich der Stürmer im Training ein Knöchelödem am Mittelfuß zugezogen.