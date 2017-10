Kritik am Umgang mit Nagelsmann-Gerüchten

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann (l.) und Sportchef Alexander Rosen

Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen hat sich mit deutlichen Worten zu den wilden Gerüchten und Spekulationen um Cheftrainer Julian Nagelsmann geäußert.

Im Gespräch mit "Sky Sport News HD" betonte der TSG-Manager, dass es Stand jetzt keine offizielle Anfrage des FC Bayern München gegeben habe, Julian Nagelsmann in diesem oder im kommenden Jahr zu verpflichten: "Gerade im Hinblick auf Julian Nagelsmann passiert alles auf reinen Spekulationen. Es gab und gibt keine Anfrage des FC Bayern München. Weder an mich, noch an unsere Geschäftsführung, noch an Dietmar Hopp", betonte Rosen am Freitag.

In den vergangenen Tagen wurde in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert, dass Julian Nagelsmann die Wunschlösung der Bayern-Klubbosse sei und ab spätestens 2018 das Traineramt beim deutschen Rekordmeister bekleiden soll.

Er gilt nach übereinstimmenden Medienberichten als klarer Favorit auf den Cheftrainerposten ab der Spielzeit 2018/2019, falls der Deal der Bayern und Trainer-Oldie Jupp Heynckes in Kürze klargemacht werden sollte. Der einstige Erfolgscoach soll die Geschicke bei den Münchnern als Nachfolger von Carlo Ancelotti bis zum Saisonende leiten, um dann einen Generationenwechsel hin zu Nagelsmann zu vollziehen.

Hierzu stellte Rosen klar: "Nur weil ganz viele Leute voneinander abschreiben, Nachrichten und Spekulationen kopieren, werden diese noch lange nicht zu Fakten. Insofern überrascht mich diese Intensität des Themas doch sehr."