ÖFB-Teamdebüt für Wöber

Maximilian Wöber stand am Freitagabend im Wiener Ernst Happel-Stadion gegen Serbien in der Startformation der österreichischen Nationalmannschaft und feierte damit sein Debüt in der ÖFB-Auswahl. Der Innenverteidiger wurde von Teamchef Marcel Koller als Linksverteidiger in einer Viererkette mit Moritz Bauer, Aleksandar Dragović und Kevin Danso aufgeboten.

Im Tor kam wie erwartet erneut Heinz Lindner zum Zug. Im Mittelfeld waren Kapitän Julian Baumgartlinger, Stefan Ilsanker, Florian Kainz, Florian Grillitsch sowie Marko Arnautović nominiert und an vorderster Front agierte Guido Burgstaller.

red