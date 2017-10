Wales landet Big Point im Playoff-Kampf

Wales feiert wichtigen 1:0-Erfolg in Georgien

Auch ohne seinen verletzten Superstar Gareth Bale hat Wales in der WM-Qualifikation einen großen Schritt Richtung Playoffs gemacht.

Der EM-Halbfinalist von 2016 gewann am vorletzten Spieltag 1:0 (0:0) in Georgien und belegt in der Gruppe D mit 17 Punkten Platz zwei hinter Spitzenreiter Serbien (18). Die Serben können bereits am Abend bei ihrem Gastspiel in Österreich das WM-Ticket für die Endrunde der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) lösen.

Wales muss sich am letzten Spieltag am kommenden Montag in Cardiff aber noch den Verfolger Irland (13) vom Leib halten, der am Abend vor einer Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht Moldawien stand.

Für die Waliser, die sich zum ersten Mal seit 1958 wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren wollen, erzielte in Tiflis Tom Lawrence in der 49. Minute den goldenen Treffer für die Gäste. Wales tat sich im ersten Durchgang äußerst schwer und wurde erst nach der Pause seiner Favoritenrolle einigermaßen gerecht.

Nur die neun europäischen Gruppensieger erreichen direkt die Endrunde im kommenden Jahr in Russland. Die acht besten Gruppenzweiten spielen in den Playoffs vier weitere WM-Plätze aus.