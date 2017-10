Neuer in Sorge: Längere Ausfallzeit droht

Manuel Neuer fällt derzeit mit einer Fußverletzung aus

Welttorhüter Manuel Neuer kämpft aktuell erneut mit den Folgen eines Haarrisses im linken Mittelfuß. Der Schlussmann des FC Bayern hat nun erklärt, wie lange er noch pausieren muss.

Bislang galt die Annahme, dass der Nationalkeeper spätestens zum Rückrundenstart im Januar wieder voll belastbar und einsatzfähig sein wird. Gegenüber dem klubeigenen Sender des FC Bayern München erklärte Manuel Neuer nun aber, dass die Wundheilung an seinem operierten Fuß bis zu sechs Monate dauern kann.

Nach Feststellung der Verletzung im September ist Neuer eine neue Metallplatte eingesetzt worden. Diese dient zur Fixierung und Stabilisierung der verletzten Knochenteile. Über die weiteren Reha-Maßnahmen informierte Neuer: "In der Anfangsphase ist es so, dass man eher passive Arbeit macht. Man wartet auf den Tag X, wenn die Fäden gezogen werden. Ab dem Zeitpunkt kann ich auch wieder normal duschen. Die Wunde muss sauber bleiben und von alleine zuheilen. Dann findet noch eine Wundheilung innerhalb des Fußes statt."

Titelverteidigung in Russland "ein Traum für uns alle"

Dieser beschriebene Prozess ist in seiner Dauer im Vorfeld nicht exakt prognostizierbar. Es ist also denkbar, dass der 31-Jährige erst im Frühjahr vor der Rückkehr ins Tor des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. Bisher hat Neuer in der laufenden Saison erst vier Pflichtspiele absolviert.

Unabhängig von der Dauer der Ausfallzeit: Die Verteidigung des WM-Titels ist und bleibt das große Ziel von Manuel Neuer für das kommende Jahr: "Den Titel für Deutschland zu bestätigen – das gab es auch noch nie. Das wäre ein Traum für uns alle", so der vierfache Welttorhüter.