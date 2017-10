Chancenlos beim BVB: Subotić im Winter weg?

Wartet weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz: Neven Subotić (r.)

Von den Fans verehrt, doch vom Trainer verschmäht: Neven Subotić erlebt bei Borussia Dortmund schwere Zeiten. Der 28-Jährige, beim Double-Gewinn 2012 unumstrittener Leistungsträger beim BVB, wartet weiter auf sein Pflichtspieldebüt unter dem Niederländer Peter Bosz.

Zwar stand der Serbe zumindest in der Bundesliga stets im Kader der Schwarz-Gelben. Für einen Einsatz reichte es dabei aber nicht. Subotić, der in der abgelaufenen Rückrunde an den 1. FC Köln verliehen worden war, ist mit seiner Rolle unzufrieden und strebt offenbar einen Wechsel im Winter an.

Einem Bericht der "Bild" zufolge brennt der Innenverteidiger auf eine neue Herausforderung. Subotić möchte endlich wieder Stammkraft sein und regelmäßig auf dem Rasen stehen.

Im Sommer lehnte der Routinier noch Angebote aus England und Frankreich ab, um einen letzten Versuch beim BVB zu starten. Mittlerweile ist allerdings klar, dass der Fanliebling im Konkurrenzkampf mit Sokratis, Ömer Toprak, Marc Bartra und Dan-Axel Zagadou chancenlos ist.

Trotz der frustrierenden Situation lässt sich Subotić nicht hängen. "Mir macht das Training mit Peter Bosz einfach sehr viel Spaß. Was im Winter passiert, werden wir sehen", so der international erfahrene Nationalspieler. An Interessenten dürfte es im Winter jedenfalls nicht mangeln.

Seit 2008 kam Subotić 192-mal für Borussia Dortmund in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte dabei 15 Tore. Sein Vertrag endet im kommenden Juni.