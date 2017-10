"Typ mit großen Eiern": Spießrutenlauf für Piqué

Polarisiert in Spanien: Gerard Piqué (r.)

Sein 92. Länderspiel wird Gerard Piqué wohl nie vergessen. Nicht wegen des spanischen 3:0 (3:0)-Erfolgs gegen Albanien, nicht wegen der Qualifikation für die WM in Russland. Sondern weil der Verteidiger des FC Barcelona von den 28.500 Zuschauern lautstark ausgepfiffen und beschimpft wurde. Bei einem Heimspiel. In Alicante.

"Mir scheint, dass Piqué ein Typ mit großen Eiern ist", hatte Albaniens Nationaltrainer Christian Panucci, ehemaliger Spieler von Real Madrid, schon vor der Partie gesagt: "Er genießt meinen allergrößten Respekt." Der gebürtige Katalane Piqué hatte das Unabhängigkeitsreferendum seiner Heimatregion unterstützt und so den Zorn der spanischen Fans auf sich gezogen.

Dieser entlud sich nun geballt im Stadion Estadio José Rico Pérez von Alicante. Schon beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung gab es ein gellendes Pfeifkonzert bei Piqués Vorstellung, später wurde der 30-Jährige bei jedem Ballkontakt ausgebuht. Einen Vorgeschmack hatte er bereits beim öffentlichen Training am Montag bekommen, als Tausende Fans der "Furia Roja" ihn verbal massiv attackierten. "Piqué cabron, Espana es tu nacion", skandierten die Anhänger. "Piqué, Arschloch, deine Nation ist Spanien."

Dabei hatte der Held der katalonischen Unabhängigkeitskämpfer einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen und zusammen mit seinem Abwehrkollegen Sergio Ramos, Real-Urgestein und ein Symbol des Zentralstaates Spanien, vor Anpfiff ein Zeichen setzen wollen - die beiden hatten sich innig umarmt. "Wir haben eine sehr gute Beziehung, auch wenn wir bei gewissen Dingen unterschiedliche Ansichten haben", hatte Ramos zuvor gesagt.

Lopeteguis Aufruf zur Einheit

Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui kritisierte die Fans eher indirekt. "Es ist Zeit, sich im Fußball und in unserem Land auf die positiven Nachrichten zu konzentrieren. Da haben wir einige gute Dinge", sagte der Baske: "Ich denke, der Sport und das Verhalten meiner Jungs in dieser Woche haben gezeigt, was wir sind und was wir als Team erreichen können." Lopeteguis Worte klangen als Aufruf zur Einheit.

Die Stimmung wurde durch die Treffer von Rodrigo (18.), Isco (24.) und Bayern-Star Thiago (26.) rasch besser, wenngleich sie noch immer sehr nationalistisch blieb. Mit der sicheren Tabellenführung in der Gruppe G und dem Ticket für Russland sangen die Fans wiederholt "Que Viva España" von Manolo Escobar. Selten wurde die spanische Flagge Rojigualda so flächendeckend geschwenkt. Immerhin: Sportlich läuft es für den Weltmeister von 2010 glänzend.