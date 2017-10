Demme: "Traum von der WM immer noch da"

Diego Demme durfte bislang einmal das Trikot mit dem Bundesadler überstreifen

Leipzigs Diego Demme träumt weiter von der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Seit seinem Länderspieldebüt beim 7:0 gegen San Marino im Juni wurde der Mittelfeldmann zwar nicht mehr nominiert, doch die Hoffnung lebt noch.

"Na­tür­lich ist der Traum von der WM immer noch da", bestätigt Demme der "Bild": "Die Kon­kur­renz auf mei­ner Po­si­ti­on ist enorm, daher kann ich meine Chan­cen schlecht ein­schät­zen. Aber ich kann nur wei­ter­hin im Ver­ein alles geben und auf mich auf­merk­sam ma­chen."

Für Vizemeister Leipzig absolvierte der Dauerläufer und Mittelfeldmotor bislang sechs von sieben möglichen Bundesligaspielen. In der vergangenen Saison verpasste er lediglich zwei Partien.

Am Start in die neue Spielzeit will Demme derweil nicht rummeckern. "Mit 13 Punk­ten aus sie­ben Spie­len sind wir zu­frie­den", sagte der 25-Jährige.

Auch in der Champions League hat er sein Team trotz der bitteren 0:2-Niederlage gegen Beşiktaş noch nicht aufgegeben. "Wir sind immer noch der Mei­nung, dass wir die Grup­pen­pha­se über­ste­hen kön­nen. Wir müs­sen nur so auf­tre­ten wie in der zwei­ten Halb­zeit in Istan­bul", fordert Demme. In der Gruppe G steht Leipzig aktuell mit einem Punkt aus zwei Begegnungen auf dem dritten Platz.