Löw bringt Leno, Can und Sané gegen Aserbaidschan

Joachim Löw will Spielern aus der zweiten Reihe eine Bewährungschance geben

Bundestrainer Joachim Löw will nach der gesicherten WM-Qualifikation im abschließenden Ausscheidungsspiel am Sonntag in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan "den einen oder anderen Wechsel" vornehmen.

"Bernd Leno wird im Tor stehen, desweiteren wird Emre Can im defensiven Mittelfeld beginnen, und ich plane auch, Leroy Sané von Anfang an eine Chance zu geben", sagte Löw am Samstag im Teamhotel der DFB-Elf in Mainz. Außerdem werde Leon Goretzka wie bereits in Belfast gegen Nordirland in der Startformation stehen.

Vor Leno, der Marc-André ter Stegen ersetzt, könnte es auch im Abwehrzentrum Umstellungen geben. Dort stehen Antonio Rüdiger und Niklas Süle bereit. Auf den Außenbahnen sollten Joshua Kimmich und Marvin Plattenhardt gesetzt sein, sofern Löw wieder auf eine Viererkette baut.

Neben Can sollte nach der Abreise von Toni Kroos (Rippenverletzung) Sebastian Rudy seinen Platz behalten, Sané dürfte offensiv links von Thomas Müller unterstützt werden. Im Angriff werden Sandro Wagner und Lars Stindl erwartet.