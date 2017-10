WM-Appell: Löw fordert "immensen Hunger"

Erwartet das "schwerste Turnier überhaupt": Joachim Löw

Joachim Löw hat nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM 2018 in Russland einen deutlichen Appell an seine Spieler gerichtet.

"Alle 23 müssen auf den Punkt genau auf dem höchsten Niveau sein, um zu jeder Minute, zu jeder Sekunde des Turniers Topleistung abzurufen. Nur dann ist der Titel möglich", erklärte der Bundestrainer am Samstag in Mainz.

"Der Kampf, an der Spitze zu bleiben, wird brutal hart", sagte Löw: "Wir sind auf dem Papier, in der Weltrangliste die Nummer 1, aber das spielt im nächsten Jahr keine Rolle. Da kommen die anderen Nationen topvorbereitet mit Topspielern." Jetzt fange für ihn "die richtige Arbeit erst an. Wenn man sich mit dem zufrieden gibt, ist man schon auf dem Weg nach unten."

Jeder Einzelne müsse "immensen Hunger haben, dieses Turnier unbedingt zu gewinnen. Das wäre eine historische Leistung, die es seit Ewigkeiten nicht mehr gab." Der letzte Weltmeister, der den Pokal auch vier Jahre später wieder gewann, war Brasilien 1958/62.

"Wir als Weltmeister haben etwas zu verlieren"

"Es wird das schwerste Turnier überhaupt, das ist klar", prophezeihte Löw: "Wir als Weltmeister haben etwas zu verlieren - alle andern können nur gewinnen. Das ist keine einfache Ausgangssituation, das verlangt eine Topleistung der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers."

Die DFB-Elf spiele einen "klasse Stil", gehöre zum Favoritenkreis und sei seit dem Triumph von Rio 2014 zu einer "Benchmark" im internationalen Fußball geworden, lobte Löw, der die Marschroute für die kommenden Monate vorgab: "Wir müssen hart daran arbeiten, um uns in allen Bereichen zu verbessern." Er wäre deshalb "heilfroh", wenn er bei der Kader-Zusammenstellung 2018 "eine Riesenauswahl" habe "und die Entscheidung schwer fällt".