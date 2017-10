"Class of '92": United will die neue Generation

Scholes, Butt, Giggs, Phil Neville, Beckham und Gary Neville - die Class of '92

David Beckham, Phil und Gary Neville, Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs - das war die "Class of '92" von Manchester United. Jener Jahrgang, der es 1992 vom Gewinn des FA Youth Cups bis zum Champions-League-Triumph 1999 schaffte. Die klangvollen Namen erinnern United-Fans natürlich immer noch an goldene Zeiten. Nun locken die Red Devils angeblich die neue Generation.

Wie die spanische Zeitung "Super Deporte" berichtet, ist Manchester United an Phil Nevilles 14 Jahre altem Sohn Harvey interessiert. Der Youngster spielt beim FC Valencia, dorthin hatte sein Vater ihn 2015 mitgenommen, als er als Co-Trainer seines Bruder Gary angeheuert hatte. Nach der Entlassung der Nevilles 2016 blieb Sohn Harvey jedoch bei Valencia.

Dort wird er aber nicht etwa als "der neue Neville" gefeiert, sondern als "der neue Beckham". Der Teenie trägt wie "Becks" die Nummer sieben und sein rechter Fuß soll ebenfalls an den einstigen Flankengott erinnern. Kein Wunder also, dass Manchester United an Harvey als Mitglied der neuen Generation der "Class of '92" interessiert sein soll.

7️⃣⚽️ A post shared by Harvey Neville (@harvey.neville) on Aug 25, 2017 at 3:52am PDT

Wird Neville doch ein Hotspur?

Bereits im vergangenen Sommer sollen die "Red Devils" an einer Verpflichtung Harveys dran gewesen sein. Doch die Tottenham Hotspur könnten dem englischen Rekordmeister in die Quere kommen, auch sie sind angeblich heiß auf Harveys Fußballkünste. Zu welchem Verein ihm sein Vater raten dürfte, scheint aber klar zu sein.

No es mi hijo con un centro como este!!! @harvey.neville A post shared by Philip Neville (@philipneville18) on Sep 29, 2017 at 11:25am PDT

Ein Video einer Flanke von Harvey, das Vater Phil Neville postete, kommentierte David Beckham übrigens mit den Worten: "Großartige Flanke, Philip. Hast du Harvey Videos von mir gezeigt?"