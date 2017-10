Şahin kehrt früher nach Dortmund zurück

Laboriert an Rückenproblemen: Nuri Şahin

Nuri Şahin kehrt wegen Rückenproblemen früher von der Nationalmannschaft nach Dortmund zurück. Das gab der türkische Verband am Samstag bekannt.

Bei der bitteren 0:3-Heimpleite der Türkei gegen Island am Freitagabend hatte der 29-Jährige noch zur Startformation gezählt. Şahins Teamkollegen treten am Montag zum bedeutungslosen Abschlussspiel der WM-Qualifikation in Finnland an.