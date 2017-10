Bremer droht lange Zwangspause

Pauline Bremer droht eine lange Zwangspause

Der Nationalspielerin Pauline Bremer droht eine längere Zwangspause.

Die 21-Jährige vom englischen Meister Manchester City erlitt im Ligaspiel am Samstagabend bei den Everton Ladies eine schwere Beinverletzung und musste in der 39. Spielminute unter großen Schmerzen vom Feld gebracht werden. 20 Minuten zuvor hatte sie noch per Kopfball das 3:1 zum Halbzeitstand erzielt.

Die frühere Potsdamerin war im Sommer vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon nach Manchester gewechselt.