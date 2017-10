"Zeit gekommen": Pirlo gibt Rücktritt bekannt

Andrea Pirlo beendet seine Karriere zum Saisonende

Nach über 700 Pflichtspielen, 116 Einsätzen für die Nationalmannschaft und 23 Jahren im Profigeschäft hängt Italiens lebende Legende Andrea Pirlo die Fußballschuhe am Ende der Saison endgültig an den Nagel.

"Ich habe erkannt, dass die Zeit gekommen ist", kündigte Pirlo das Ende seiner Laufbahn im Interview mit der "Gazetta" an. In seinem Alter sei es einfach genug. "Es ist nicht so, dass man mit 50 noch spielen kann. Ich werde etwas anderes machen", sagte der Altstar, dessen Vertrag beim MLS-Klub aus New York noch bis zum Ende des Jahres läuft.

Was er nach seiner aktiven Laufbahn machen werde, weiß der mittlerweile 38-Jährige noch nicht. "Ich werde im Dezember nach Italien zurückkehren. Ich habe schon einige Ideen, aber ich brauche noch Zeit, um mich zu entscheiden", sagte der Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere unter anderem sechs italienische Meistertitel, zwei Champions-League-Siege und den WM-Titel 2006 holte.

Die vorzeitige Entlassung Carlo Ancelottis habe ihn trotz seiner Erfahrung überrascht, gab Pirlo zudem zu: "Es sah so aus, als ob die Spieler seinen Kopf gefordert haben, dabei war er in Sachen Kabinenstimmung immer ein Meister. Es ist komisch."