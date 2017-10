Englischer Klub buhlt um Córdoba

Jhon Córdoba soll das Interesse von Aston Villa geweckt haben

Für die Rekordsumme von 17 Millionen Euro wechselte Jhon Córdoba im Sommer aus Mainz nach Köln. Seitdem fällt der Stürmer zwar mit großem Einsatz, dafür aber auch mit wenigen Toren auf. Trotzdem soll sich jetzt ein Klub aus der zweiten englischen Liga um die Dienste des Kolumbianers bemühen.

Wie englische Medien berichten, hat Aston Villa ein Auge auf den FC-Stürmer geworfen. Der Klub aus Birmingham liegt im englischen Unterhaus derzeit nur auf Platz sieben und hat einen seiner Stürmer, Ross McCormack, im letzten Monat nach Australien verliehen. Cordoba soll die vakante Stelle zur kommenden Rückrunde besetzen, schreibt unter anderem "The Sun".

Dass die Kölner ihre Neuverpflichtung nach nur einem halben wieder abgeben, ist jedoch unwahrscheinlich. Trotz Córdobas dürftiger Ausbeute (10 Pflichtspiele, zwei Tore) ist der Südamerikaner unter Peter Stöger gesetzt und stand bisher in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Klar ist aber auch: Sollte sich die Flaute des Millionen-Neuzugangs weiter fortsetzen, dürfte er sich spätestens nach der Verpflichtung von Claudio Pizarro hin und wieder auch in das zweite Glied rutschen.