Lockt Neymar Coutinho nach Paris?

Coutinho soll bei den Besitzern von Paris Saint-Germain hoch im Kurs stehen

Der Wechsel des Brasilianers Coutinho zum FC Barcelona scheiterte im Sommer lediglich am Veto des FC Liverpool. Ob die Katalanen im kommenden Sommer einen zweiten Anlauf starten, ist nicht überliefert. Offenbar müsste sich Barça in diesem Fall jedoch mit einem schwerreichen Konkurrenten auseinandersetzen.

Wie die Barça-nahe Zeitschrift "Sport" vermeldet, könnte der FC Barcelona im Sommer 2018 im Wettbieten um Coutinho nicht alleine sein. Laut eines Berichts will auch Paris Saint-Germain in den Poker um den brasilianischen Mittelfeldspieler einsteigen.

Dass Geld in diesem Fall keine Rolle spielt, ist spätestens seit den PSG-Transfers von Neymar (222 Mio.) und Kylian Mbappé (180 Mio.) klar. Und auch im Fall Coutinho will PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi angeblich tief in die Tasche greifen. Von einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro ist die Rede.

Für einen Wechsel in die französische Hauptstadt soll neben dem Geld vor allem das gute Verhältnis von Neymar zu Coutinho sprechen. Allerdings sitzt der FC Liverpool nach wie vor am längeren Hebel, schließlich steht Coutinho bei den Reds noch bis 2022 unter Vertrag. Wie sehr der Premier-League-Klub gewillt ist, seinen Topstar zu halten, hat der Verein im Sommer bewiesen, als er eine Offerte vom FC Barcelona über 100 Millionen Euro ausschlug.