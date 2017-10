Hasenhüttl wundert sich über Heynckes

Ralph Hasenhüttl hat sich über Jupp Heynckes' Engagement beim FC Bayern geäußert

Leipzigs Ralph Hasenhüttl hat einen neuen Trainer-Kollegen: Ab Montag steht beim Liga-Konkurrenten Bayern München kein geringer als Jupp Heynckes wieder auf dem Rasen. Für den Österreicher war die Entscheidung des 72-Jährigen nicht unbedingt zu erwarten, wie er in einem Mediengespräch am Sonntag zugab.

"Es ist sicherlich überraschend, dass man mit 72 Jahren noch einmal diesen Schritt macht. Nach seinem perfekten Abgang fragt man sich schon, warum er sich das nochmal antut", wird Hasenhüttl von "rblive" zitiert: "Aber anscheinend ist er immer noch heiß."

Heynckes übernimmt beim deutschen Rekordmeister das Amt des Trainers bis zum Saison-Ende. Seit seinem Aus beim FC Bayern im Juni 2013 befand sich der Mönchengladbacher im Ruhestand.

Ein Schritt, der für seinen jüngeren Kollegen von RB Leipzig nicht unbedingt in Frage kommen würde: "Das glaube ich nicht", so der 50 Jahre alte Hasenhüttl: "Aber im Fußball darfst du nichts ausschließen. Wer weiß: Vielleicht bist du dann noch so heiß, dass du es nochmal machen möchtest." Schließlich sei die Bundesliga "eben etwas Faszinierendes - sogar mit 72."

Nach der Länderspielpause greift Hasenhüttl mit RB Leipzig im Samstagabendspiel gegen RB Leipzig Spitzenreiter Borussia Dortmund an (18:30 Uhr). Wenige Stunden zuvor wird sein Kollege Heynckes im Heimspiel der Bayern gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) sein Comeback feiern.