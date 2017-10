"Dumme Frage": Advocaat kassiert Häme

Dick Advocaat wird mit den Niederlanden wohl nicht bei der WM in Russland sein

Der Elftal stehen schwere Zeiten bevor. Trotz des 3:1-Sieges der Niederländer gegen Bulgarien droht die verpasste Qualifikation WM-Qualifikation. Trainer Dick Advocaat ist daher in der Kritik - auch wegen einer Voraussage, die ziemlich nach hinten gegangen ist.

"Die werden nicht 8:0 gewinnen. Was für eine dumme Frage", zischte Advocaat zu einem heimischen Journalisten auf der Pressekonferenz vor dem Spiel von Hollands Gruppen-Konkurrent Schweden, das am Samstag gegen Luxemburg antreten musste. Schweden steht in der Gruppe A vor dem WM-Finalisten von 2010 auf Rang zwei.

Nachdem die Blaugelben am Samstag jedoch wirklich mit 8:0 gegen Luxemburg gewannen, war klar: Advocaat hatte sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Prompt hagelte es Kritik und Häme für den 70-Jährigen. Auf Twitter machte sich schnell der Hashtag "#stommevraag", zu deutsch "dumme Frage" breit.

Der Kantersieg der Skandinavier verschlechterte obendrein die wohl letzte Chance, noch über den zweiten Platz in der Gruppe auf den WM-Zug aufspringen zu können. Denn mit einem deutlich besseren Torverhältnis und drei Punkten mehr auf dem Konto hat Schweden vor dem letzten Spieltag am Dienstag alles selbst in der Hand.

Beide Teams treffen dabei im direkten Duell aufeinander. Die Niederlande bräuchte nun selbst einen Kantersieg. Fraglich, ob Dick Advocaat diesen voraussagen wird.