RB-Profi lobt BVB: "Beste Mannschaft in Deutschland"

Diego Demme hält den BVB für die beste Mannschaft Deutschlands

RB Leipzigs Diego Demme hat Borussia Dortmund vor dem direkten Duell am Samstag in den höchsten Tönen gelobt.

"Spielerisch machen sie es super, und vorn haben sie mit Philipp und Aubameyang zwei Stürmer, die im Moment fast immer treffen. Dortmund steht zu Recht da oben und ist momentan die beste Mannschaft in Deutschland", sagte Demme gegenüber dem "kicker".

Trotzdem könne Leipzig beim BVB punkten. Der Mittelfeldspieler nannte auch die Marschroute dafür: "Auf jeden Fall müssen wir kompakter auftreten als zuletzt und wenig Räume zulassen, damit sie vorn ihr Tempo nicht ausspielen können."

Ausschreitungen in Dortmund? "Blendet man aus"

Zuletzt sei die team-taktische Leistung der Roten Bullen "etwas zerfahren" gewesen. "Da sind vorn die Spieler angelaufen und wir nicht hinten rausgerückt oder andersherum. Wenn wir Angriffspressing spielen und einer nicht mitmacht, dann passt alles nicht mehr. Das ist eine Sache der Synchronisation", erläuterte der zuletzt nicht mehr berufene Nationalspieler.

Die Erinnerungen an das letzte, von Ausschreitungen überschattete Gastspiel in Dortmund blendet Demme aus. "Wir haben mitbekommen, dass diesmal weniger Fans mitreisen werden. Man kann das sicher auch verstehen. Aber wir sind dazu da, um Fußball zu spielen. Und wenn es dann losgeht, blendet man aus, was außerhalb des Platzes ist", sagte der 25-Jährige.

Demme mit Saisonverlauf nicht komplett zufrieden

Mit dem bisherigen Saisonverlauf des Vizemeisters ist Demme nur teilweise zufrieden. "In der Bundesliga stehen wir wieder super da mit Platz 4, sind definitiv

oben mit dabei. International haben wir uns bisher natürlich mehr erhofft." Beim 1:1 gegen die AS Monaco sei mehr drin gewesen.

Beim Gastspiel bei Beşiktaş (0:2) habe sich die junge Leipziger Mannschaft insbesondere vor der Pause zu sehr von der lauten Atmosphäre beeindrucken lassen. Demme selbst fand den Hexenkessel von Istanbul "geil", erklärte aber auch: "Der eine kann besser mit der Lautstärke und der Atmosphäre umgehen, der andere weniger."