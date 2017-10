Australien-Coach fürchtet Rauswurf

Australiens Trainer Ange Postecoglou bangt um seinen Job

Ange Postecoglou fürchtet um seine Zukunft als Nationaltrainer der australischen Nationalmannschaft, sollte er mit den Socceroos die Weltmeisterschaft 2018 in Russland verpassen.

"Ich gehe jedes Spiel so an, als wäre es mein letztes", sagte der Coach vor dem Playoff-Rückspiel der Asien-Qualifikation gegen Syrien (Dienstag, 11.00 Uhr): "Wenn dieses Spiel mein letztes sein sollte, dann ist es so. Aber ich hoffe es nicht."

Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen den krassen Außenseiter Syrien benötigt Australien in Sydney einen Sieg, um in die letzte Qualifikationsrunde einzuziehen.

In dieser geht es gegen den Tabellenvierten der Qualifikation der Konföderation für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik CONCACAF - dies wäre aktuell Panama.