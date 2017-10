Knapp neun Mio. Zuschauer sahen DFB-Sieg

Bis zu 10,44 Millionen Zuschauen verfolgten die Partie Deutschland gegen Aserbaidschan

Im Schnitt 8,99 Millionen Fans haben am Sonntag bei "RTL" den 5:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan in der WM-Qualifikation verfolgt. In der Spitze schauten sogar 10,44 Millionen zu.

Die zehn WM-Qualifikationsspiele bei "RTL" verfolgten im Schnitt 8,76 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (29,3 Prozent Marktanteil). Bei den 14- bis 59-Jährigen kamen die Live-Übertragungen auf einen Marktanteil von 27,2 Prozent (4,37 Mio.).

Am Sonntagmorgen konnte die Formel 1 bei "RTL" ebenfalls gute Quoten einfahren. Im Durchschnitt kam die Live-Übertragung auf 37,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (2,19 Mio. Zuschauer).