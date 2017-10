FCB stellt Heynckes vor: "Geht nicht um mich"

Jupp Heynckes trat am Montag sein Trainer-Amt beim FC Bayern an

Der FC Bayern München hat seinen neuen Trainer Jupp Heynckes vorgestellt. Bei einer Pressekonferenz in der Münchner Allianz Arena sprach Heynckes unter anderem über die Gründe für seine Rückkehr, den Zustand der Mannschaft und die Saisonziele mit dem Rekordmeister.

Heynckes sieht sich nach über vier Jahren Ruhestand trotz seines Alters für seine Bayern-Rückkehr gewappnet. "Ich habe einen ganz klaren Plan und weiß, wie ich das anpacken muss. Andere sind mit 45 schon alt, andere mit 70 noch jung. Dazu zähle ich mich", sagte der 72-Jährige.

Heynckes zeigte sich vor der ersten Trainingseinheit am Montagnachmittag voller Tatendrang. "Meine Aufgabe ist es, die Situation zu entkrampfen, zu entschleunigen, zu beruhigen. Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft, die Klasse hat, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass mir das gelingen wird", betonte Heynckes bei seiner vierten Rückkehr zum FC Bayern.

Heynckes: "Ich weiß, wie der Fußball funktioniert"

Auch wenn es viele Skeptiker gebe, die sagen würden, "dass ich vier Jahre raus bin: Ich weiß, wie der Fußball funktioniert und wo ich ansetzen muss. Ich habe den Fußball verfolgt, ich habe auch internationalen viel Fußball gesehen: Spanien, England, Italien. Ich habe viele taktische Kniffe gesehen."

Bei den Bayern sei es nach dem schlechten Saisonstart nun vorrangig, so Heynckes, "eine Mannschaft zu formen, die wirklich zusammenspielt und zusammenarbeitet. Und ein großes Ziel vor Augen hat, die Wende zu schaffen". Es sei zudem "wichtig, eine ganz klare Hierarchie zu installieren und den Spielern das Vertrauen in ihre Möglichkeiten zu geben".

Angst um einen guten Ruf hat der Triple-Trainer von 2013 nicht. "Ich brauche keine persönlichen Ambitionen mehr zu haben. Es geht nicht um mich, sondern um den FC Bayern", sagte Heynckes.

Heynckes vor 1012. Einsatz in der Bundesliga

Heynckes feiert am Samstag (15:30 Uhr) im Heimspiel gegen SC Freiburg nach über vier Jahren sein Bundesliga-Comeback. Es wird sein 1012. (!) Einsatz als Trainer oder Spieler in der Bundesliga sein.

Seinen Abschied von der Trainerbank hatte Heynckes beim DFB-Pokal-Finale am 1. Juni 2013 gegen den VfB Stuttgart (3:2) gefeiert. Die Bundesliga verließ er nach 50 Jahren als Spieler und Trainer am 18. Mai 2013 mit einem 4:3 gegen seinen Heimatklub Borussia Mönchengladbach.

Aus der Triple-Saison stehen in Manuel Neuer, Jérôme Boateng, David Alaba, Rafinha, Thomas Müller, Javi Martinez, Franck Ribery und Arjen Robben sowie dem reaktivierten Tom Starke noch neun Spieler im aktuellen Kader. Arturo Vidal kennt Heynckes noch aus seiner Zeit in Leverkusen.

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ 12:20 Uhr: Heynckes über die Rolle von Sportdirektor Hasan Salihamidžić +++

"Ich habe ihn als Spieler kennengelernt. Er kann von mir profitieren, ich kann von ihm lernen. Wir werden gut zusammenarbeiten. Er ist ehrlich und seriös. Er passt hervorragend zum Trainer-Team."

+++ 12:18 Uhr: Heynckes über das Risiko, seinen guten Ruf zu beschädigen

"Ich brauche keine persönlichen Ambitionen mehr zu haben. Es geht nicht um mich, sondern um den FC Bayern. Der Verein gewinnt Zeit, um im Sommer einen adäquaten, deutschen Trainer zu verpflichten, hoffe ich."

+++ 12:16 Uhr: Hoeneß über das Trainer-Profil für 2018 +++

"Wir haben jetzt Ruhe für Gespräche mit einem Nachfolger. Wir werden die Zukunft des FC Bayern regeln. Wir werden heute nicht über Namen für den 1. Juli diskutieren. Karl-Heinz Rummenigge wird mit Hasan Salihamidžić das Anforderungsprofil diskutieren. Sie werden den Markt beobachten."

+++ 12:10 Uhr: Heynckes erneut über seinen Vorgänger Ancelotti +++

"Der Trainer ist immer der Verantwortliche und der erste, der kritisiert wird. Ob es gerecht oder ungerecht ist, sei dahingestellt. Die Qualifikation von Carlo Ancelotti darf keiner anzweifeln. Er hat dreimal die Champions League gewonnen, viele Meistertitel geholt. Das ist schon ein Qualitätsprädikat."

+++ 12:08 Uhr Rummenigge über mögliche Selbstkritik aufgrund des frühen Trainer-Wechsels +++

"Wir haben eine Bewertung vorgenommen und uns dann entschlossen, uns von Carlo Ancelotti zu trennen. Nach sieben Spieltagen den Trainer zu entlassen ist sehr früh. Wir mussten aber die Trennung vornehmen, um die Saison erfolgreich zu spielen. Wir haben wichtige Wochen vor der Brust."

+++ 12:05 Uhr: Heynckes über seine Saisonziele mit den Bayern +++

"Meine Aufgabe ist es, wieder Ordnung in unser Spiel zu bringen. Es muss wieder ein Team auf dem Platz stehen. Über Ziele zu philosophieren bringt nichts. Dortmund führt nach sieben Spielen bereits mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle an. Das ist eine Menge."

+++ 12:04 Uhr: Rummenigge über angebliche Verhandlungen mit Trainerkandidat Thomas Tuchel +++

"An Gerüchten ist nicht immer alles wahr. Wir werden im Jahr 2017 nicht verkünden, was im kommenden Sommer passiert. Wir werden uns intern beraten, befruchten und dann gemeinsam entscheiden."

+++ 12:00 Uhr: Heynckes über die Veränderungen seit 2013 +++

"Ich habe mich nicht groß geändert. Ich war in den letzten vier Jahren sehr zufrieden mit meinem Leben. Deswegen musste ich zunächst überlegen, ob ich den Job noch einmal machen kann. Aber das Alter ist nur eine Zahl. Ich bin junggeblieben. Der Fußball hat sich in Nuancen geändert, auch durch die Medienberichterstattung. Alles ist hektischer geworden."

+++ 11:57 Uhr: Rummenigge über die Unstimmigkeiten in der Bayern-Führung +++

"Wir haben gute, wichtige und ich möchte auch sagen längst überfällige Gespräche geführt. Jetzt ist vieles geklärt."

+++ 11:55 Uhr: Hoeneß über Zoff zwischen ihm und Rummenigge +++

"Es hat bei uns immer Meinungsverschiedenheiten gegeben, sie sind zuletzt nur zu häufig nach Außen getragen worden. Ich habe aber mit Karl-Heinz Rummenigge sehr intensive Gespräche geführt. Wir haben einige Dinge ausgeräumt. In den kommenden Monaten wird sich das auch in der Außendarstellung widerspiegeln."

+++ 11:53 Uhr: Heynckes über die verbliebenen Triple-Spieler von 2013 +++

"Spieler wie David Alaba spielten zuletzt weit unter ihren Möglichkeiten. Ich möchte sie wieder dahinbringen, dass sie ihr Potenzial abrufen. Jérôme Boateng beispielsweise hatte zuletzt mehrfach Verletzungsprobleme, er braucht wieder seinen Rhythmus."

+++ 11:51 Uhr: Heynckes über seinen Vorgänger Ancelotti +++

"Ancelotti ist ein Gentleman und ein ganz großer Trainer. Alles, was ich sage, geht nicht gegen ihn. Aber es gibt manchmal Situationen, in denen es einfach nicht mehr passt. Das habe ich selbst in meiner Karriere auch erfahren."

+++ 11:48 Uhr: Heynckes über die Stellschrauben, an denen er drehen will +++

"Der FC Bayern hatte in den vergangenen Jahren immer eine klare Hierarchie. Das Wort von einigen Spielern hatte in der Kabine Gewicht. Sie traten oft schon in Aktion, bevor der Trainer aktiv werden musste. Diese Hierarchie muss wieder aufgebaut werden. Unsere spanische Fraktion besteht aus hervorragenden Profis. Aber auch sie brauchen Führung. Wir brauchen wieder eine Mannschaft, in der das Miteinander wieder im Mittelpunkt steht."

+++ 11:46 Uhr: Salihamidžić über Heynckes' Trainerteam +++

"Jupp Heynckes wollte wieder mit Peter Hermann und Hermann Gerland zusammenarbeiten, also haben wir ihm das ermöglicht. Hermann Gerland verlässt dementsprechend zunächst bis zum Sommer das Nachwuchsleistungszentrum."

+++ 11:45 Uhr: Rummenigge über das Heynckes-Comeback +++

"Jupp Heynckes ist momentan der bestmögliche Trainer für den FC Bayern, er kennt den Klub in- und auswendig. Deswegen fiel uns die Entscheidung für ihn nicht schwer. Jupp ist ein Meister des Trainerfachs und kann sofort die richtigen Weichen für die Mannschaft stellen."

+++ 11:43 Uhr: Hoeneß über die Gründe für die Heynckes-Rückkehr +++

"Kalle Rummenigge, Hasan Salihamidžić und ich waren uns einig, dass Jupp Heynckes die beste Lösung ist. Wir brauchen Zeit, um den FC Bayern wieder zu befrieden und Weichen für die Zukunft zu stellen. Ich persönlich bin froh, dass mein bester Freund wieder hier ist."

+++ 11:40 Uhr: Heynckes zum Zustand der Mannschaft +++

"Die Verletzungen von Manuel Neuer und Franck Ribéry sind natürlich ein Nachteil. Aber diese Mannschaft hat Potenzial, hat Klasse. Ich bin zuversichtlich, dass sie wieder ein anderes Gesicht zeigen wird. Wir haben aber nicht viel Zeit fürs Training. Dennoch habe ich genug Erfahrung, das zu händeln."

+++ 11:40 Uhr: Heynckes über skeptische Stimmen zu seinem Trainer-Comeback +++

"Der Fußball ist nicht neu erfunden worden in den letzten vier Jahren. Ich habe sowohl den international Fußball als auch die Bundesliga intensiv verfolgt. Da habe ich viele interessante, neue Ansätze gesehen, die mir gefallen. Ich weiß genau, was ich machen muss, wo ich ansetzen muss."

+++ 11:38 Uhr: Heynckes über zahlreiche Glückwunsche zu seiner Rückkehr +++

"Ich habe zahlreiche SMS, Anrufe und Whatsapp-Nachrichten bekommen. Unter anderem hat mir Claudio Pizarro Glück gewünscht. Er war dritter Stürmer im Triple-Kader 2013. Ich hatte zu mehreren unserer Bayern-Spieler von damals über die Jahre Kontakt."

+++ 11:36 Uhr: Heynckes über sein neues altes Trainer-Team +++

"In den Gesprächen mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß habe ich eruiert, dass ich mein Trainer-Team aus den Jahren 2011 bis 2013 wieder zur Seite gestellt bekomme. Der Wechsel von Peter Hermann von Fortuna Düsseldorf hat sich etwas hingezogen. Wir müssen uns blind vertrauen und gut verstehen. Heute Nachmittag geht es ja schon auf dem Trainingsplatz los."

+++ 11:33 Uhr: Heynckes über die Gründe seiner Rückkehr +++

"2013 dachte ich, dass ich meine Trainer-Laufbahn beenden wollte. Ich habe mir danach keine Gedanken mehr über eine Trainertätigkeit gemacht, obwohl ich Angebot von europäischen Spitzenklubs hatte. Meine Rückkehr zum FC Bayern ist kein Comeback, sondern ein Freundschaftsspiel. Ich habe lange darüber nachgedacht, für einen befristeten Zeitraum wieder zu kommen. Der Kontakt in den letzten Jahren ist nie abgerissen. Ich habe dem FC Bayern viel zu verdanken. Er war mein Sprungbrett für eine internationale Karriere."

+++ 11:31 Uhr: Sie sind da! +++

Jetzt ist es soweit: Heynckes, Rummenigge, Hoeneß sowie Sportdirektor Hasan Salihamidžić sind auf dem Podium. Heynckes spricht als erstes.

+++ 11:29 Uhr: Noch kein Protagonist auf dem Podium +++

Noch warten die zahlreichen Medienvertreter im Presseraum der Allianz Arena auf "Don Jupp", Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß. Offenbar verschiebt sich der Beginn der Präsentation ein paar Minuten nach hinten.

+++ 11:27 Uhr: Rückblick auf Heynckes' letztes Engagement beim FC Bayern +++

Apropos 2013: Damals endete das bislang letzte und erfolgreichste Engagement Heynckes' bei den Bayern - bekanntlich mit dem einzigen Triple der Vereinsgeschichte. Seinen (vorläufigen) Abschied von der Trainerbank hatte Heynckes beim DFB-Pokal-Finale am 1. Juni 2013 gegen den VfB Stuttgart (3:2) gefeiert. Die Bundesliga verließ er nach 50 Jahren als Spieler und Trainer am 18. Mai 2013 mit einem 4:3 gegen seinen Heimatklub Borussia Mönchengladbach - mit vielen Tränen.

+++ 11:22 Uhr: Zwei Millionen Euro (!) für einen Co-Trainer +++

Heynckes kommt nicht alleine nach München. Unter anderem kehrt Peter Hermann als Assistenztrainer an die Seite des Triple-Coaches von 2013 zurück. Für den 65-Jährigen zahlen die Bayern angeblich bis zu zwei Millionen Euro an Fortuna Düsseldorf. Dort war Hermann zuletzt als Co-Trainer unter Friedhelm Funkel tätig.

+++ 11:18 Uhr: Heynckes erwartet hartes Auftaktprogramm +++

Sieben Spiele innerhalb von drei Wochen erwarten Heynckes mit den Münchnern - darunter zwei Duelle mit RB Leipzig in Pokal und Liga, die Champions-League-Partie gegen Celtic und natürlich der "German Clasico" am 4. November. Los geht's am Samstag gegen den SC Freiburg. Dessen Trainer Christian Streich fürchtet einen FC Bayern, der nach dem Trainerwechsel "brennt", wie er gegenüber "Sky" äußerte.

+++ 11:15 Uhr +++ Müller tritt gegen Ancelotti nach +++

Der ein oder andere Bayern-Spieler äußerte sich in den letzten Tagen bereits über den Trainer-Wechsel von Ancelotti zu Heynckes. Besonders deutlich waren die Worte von Thomas Müller gestern am Rand des Länderspiels gegen Aserbaidschan. "Wir werden wieder gutes Training haben", freute sich der Weltmeister auf die neuerliche Zusammenarbeit mit Heynckes.

+++ 11:11 Uhr: Heynckes ist schon da! +++

Jupp Heynckes ist schon an der Allianz Arena angekommen, hat direkt ein freundliches Lächeln für die zahlreich erschienenen Medienvertreter übrig. In etwas mehr als einer Viertelstunde soll es dann mit der Pressekonferenz losgehen.

+++ 11:10 Uhr: Großer Bahnhof in der Allianz Arena: FC Bayern stellt Jupp Heynckes vor! +++

Um 11:30 Uhr ist es soweit: Der FC Bayern München präsentiert Jupp Heynckes als seinen neuen Trainer. Zum vierten Mal nimmt der inzwischen 72-Jährige auf der Bank des Rekordmeisters Platz. Das Event steigt in der Münchner Allianz Arena Wir tickern die wichtigsten Aussagen der Vorstellungs-Pressekonferenz im Live-Blog mit!