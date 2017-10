City bereitet 400-Mio.-Offerte für Messi vor

Wechselt Lionel Messi von Barcelona nach Manchester?

Lionel Messis Vertragsverlängerung beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Spanischen Medienberichten zufolge bereitet Manchester City deswegen ein Weltrekord-Angebot für den Argentinier vor.

Laut "AS" sei der Tabellenführer der englischen Premier League bereit, 400 Millionen Euro für "La Pulga" nach Barcelona zu überweisen. Es fänden aktuell "ernsthafte Gespräche mit engen Vertrauten des Spielers" statt, zitiert das Blatt eine nicht näher genannte Quelle aus dem City-Umfeld.

Dass Messi, dessen Verlängerung Barça bereits Anfang Juli offiziell ankündigte, seine Zusammenarbeit beim spanischen Renommierklub ausdehne, sei noch nicht sicher. Seine Beziehung zu den Katalanen sei nicht mehr so unproblematisch wie in der Vergangenheit. Für einen Verbleib beim Spitzenreiter der Primera División spreche allerdings, dass sich Messi mit seiner Familie in Barcelona privat sehr wohl fühle.

Ginge der Transfer Messis zu den Sky Blues mit Teammanager Pep Guardiola tatsächlich für den genannten Preis über die Bühne, wäre der erst im Sommer aufgestellte Ablöserekord von Neymar pulverisiert. Der Brasilianer wechselte für 222 Millionen Euro von Barça zu Paris Saint-Germain.