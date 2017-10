BVB-Schock! Piszczek fällt wochenlang aus

Piszczek fehlt dem BVB womöglich mehrere Wochen

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund muss vorerst auf seinen Außenverteidiger Łukasz Piszczek wegen einer Knieblessur verzichten.

Der 32 Jahre alte polnische Nationalspieler erlitt im WM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro (4:2) eine Verletzung des Außenbandes im rechten Knie.

Eine genaue Ausfallzeit teilte der BVB nicht mit. Laut seiner Social-Media-Agentur droht Piszczek eine Pause von bis vier Wochen. Polnischen Medienberichten zufolge habe zunächst sogar Verdacht auf einen Kreuzbandriss beim Routinier bestanden.

Piszczek stand bisher in allen Pflichtspielen der Dortmunder in der Startelf. Am Samstag treffen die Schwarzgelben im Top-Spiel der Bundesliga auf RB Leipzig - dann ohne Piszczek.