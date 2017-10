Chaos-Tage in Bochum: "Geballte Inkompetenz!"

Peter Neururer hat die Bochumer Vereinsführung in aller Deutlichkeit kritisiert

Peter Neururer, ehemaliger Coach des Zweitligisten VfL Bochum und derzeitiger TV-Experte, hat mit absolutem Unverständnis auf die jüngste Personalpolitik beim Klub von der Castroper Straße reagiert.

Gegenüber der Zeitung "Reviersport" meinte der 62-Jährige, dass er die Entscheidung der Bochumer Vereinsführung, Cheftrainer Ismail Atalan nach nur neun Zweitligaspielen zu entlassen, überhaupt nicht nachvollziehen könne: "Das ist der neue Stil des VfL Bochum. Es ist der Stil von Christian Hochstätter und Wilken Engelbracht. Das hat nichts mehr mit dem Verein zu tun, den ich aus der Vergangenheit kenne. Das ist einfach nur traurig."

Hochstätter selbst hatte Neururer vor dreieinhalb Jahren beim VfL beurlaubt, seit dem äußerte sich der langjährige Bundesligatrainer immer wieder kritisch über die Geschehnisse bei seinem Ex-Klub.

Das entstandene Problem, dass Trainer-Neuling Ismail Atalan bei seiner ersten Zweitliga-Station überhaupt seine Mannschaft offenkundig nicht wirklich erreicht hatte und immer wieder direkt für Fehlentwicklungen und Niederlagen in der bisherigen Saison verantwortlich gemacht wurde, hält Neururer für absolut hausgemacht.

Neururer entsetzt: "Unvorstellbar, was in diesem Verein abläuft"

"Es ist unvorstellbar, was in diesem Verein abläuft. Gertjan Verbeek wird zwei Wochen vor dem Saisonstart entlassen und es wird ein Trainer mit null Erfahrung im Profibereich geholt, der nach wenigen Wochen wieder gehen kann. Dass der Aufsichtsrat Hochstätter und Engelbracht nicht stoppt, ist unglaublich. Offenbar sitzt auch dort die geballte Inkompetenz", polterte Neururer in deutlichsten Worten in Richtung sportliche Führung des VfL.

Noch weniger Verständnis brachte Neururer aber dafür auf, dass die Bochumer Vereinsführung am Montag Mannschaftskapitän Felix Bastians für zwei Wochen vom Spielbetrieb suspendierte:"Wie kann ich einen Spieler suspendieren, der seit Jahren für den Verein nur vorweg geht? Es ist unbegreiflich."