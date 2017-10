Allegri bremst Hype um Topstar Dybala ein

Massimiliano Allegri trainiert Paulo Dybala seit 2015

Juventus Turins Cheftrainer Massimiliano Allegri hat versucht, mit moderaten Worten den großen Hype in der italienischen Serie A um Stürmerstar Paulo Dybala etwas einzubremsen.

In der italienischen Fachzeitung "Tuttosport" begründete Dybalas Coach, warum er dem 23-Jährigen noch nicht den Wechsel zu einem absoluten europäischen Spitzenverein zutrauen würde: "Es ist für mich aus einem einfachen Grund schwer denkbar, dass er der Stürmer eines richtig großen Klubs wird: Er würde dort weniger Platz haben. Das würde bedeuten, er müsste mehr Körperkontakt aushalten und könnte sich weniger bewegen."

Genau diese Fähigkeiten, sich in engen Duellen vom Gegenspieler abzusetzen und den Ball auch gegen hohen Druck zu behaupten, sieht Allegri bei seinem Schützling noch als ausbaufähig an. Über seinen Publikumsliebling meinte der ehemalige italienische Nationaltrainer: "Paulo ist kein besonders schneller, sondern eher beweglicher Spieler."

Gerüchte um Barcelona-Wechsel halten sich hartnäckig

Zuletzt wurde in italienischen Medien wild spekuliert, wie es mit der Personalie Dybala ab der kommenden Saison weitergehen könnte, nachdem er bei Juventus einen furiosen Saisonstart hingelegt hatte. In bislang sieben Ligaspielen traf der Argentinier bereits zehn Mal.

Dybala steht bei der Alten Dame noch bis 2022 unter Vertrag, wurde aber in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Bis 2015 kickte er bei US Palermo, ehe ihn Turin für rund 40 Millionen Euro verpflichtete.