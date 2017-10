Kampl will beim BVB "kühlen Kopf bewahren"

Kevin Kampl könnte seinem Ex-Klub Dortmund ein Beinchen stellen

Kevin Kampl steht am kommenden Samstag (18:30 Uhr) eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte bevor. Der 27-Jährige trifft mit RB Leipzig im Topspiel auf Borussia Dortmund. Der Mittelfeldmann rechnet sich trotz der schweren Aufgabe gute Chancen auf Punkte aus. Doch Kampl kennt den BVB gut genug und weiß, worauf es ankommt.

"Dortmund marschiert richtig da vorne, fünf Punkte vor den Bayern, so früh in der Saison, sind stark", urteilte Kampl im Interview mit der "Bild": "Bei der Atmosphäre in Dortmund ist es für jede Mannschaft extrem schwer."

Der Leipziger Neuzugang wittert jedoch auch die Chance, selbst einen Sprung nach vorne zu machen. Mit 13 Punkten stehen die Bullen auf Rang vier und könnten ihren Anteil daran leisten, den BVB-Vorsprung auf die Konkurrenz zu verringern. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Nach der Länderspielpause muss jede Mannschaft erst mal wieder ihren Rhythmus finden", so Kampls Hoffnung.

Gewinnt der Vizemeister beim Pokalsieger, liegt der Vorsprung nur noch bei drei Punkten. Der Ex-Dortmunder glaubt: "Vielleicht ist das die Chance, sie zu packen."

RB-Strategie trägt Früchte

Bei Leipzig fühlt sich Kampl unter Trainer Ralph Hasenhüttl und Manager Ralf Rangnick äußerst wohl. Schon 2014 hätte er von Salzburg nach Leipzig wechseln können, entschied sich damals jedoch für den BVB. "Das hätte, glaube ich, fast jeder eher erst mal gemacht, das war für mich eine große Chance. Aber ich war die ganzen Jahre in Kontakt mit Ralf Rangnick."

Vor allem das erfolgreiche Konzept der Sachsen hat es Kampl angetan: "Man baut maßgeblich auf junge Spieler. Dortmund und Leverkusen gehen auch in die Richtung, aber hier ist es am konsequentesten. Ich bin da ja fast schon die Ausnahme, da fühlt man sich mit 27 schon alt."