Sammer: "Heynckes hat unbezahlbare Fähigkeiten"

Matthias Sammer (r.) und Jupp Heynckes holten zusammen das Triple nach München

Matthias Sammer hat das Comeback von Jupp Heynckes auf der bayrischen Trainerbank fast schon euphorisch zur Kenntnis genommen. Für den Ex-Profi ist der 72-Jährige die perfekte Lösung beim FCB.

"Mit dem FC Bayern wird in dieser Saison noch zu rechnen sein, aber richtig. Sie werden zu alter Leistungsstärke zurückkehren. Jupp Heynckes ist zu 100 Prozent die richtige Lösung. Er hat Fähigkeiten, die unbezahlbar sind. Ein Risiko ist es überhaupt nicht", lobte Matthias Sammer im Interview mit "Eurosport" die Entscheidung des FC Bayern, Jupp Heynckes auf die Trainerbank zurückzuholen.

Auch im hohen Alter des Neu-Trainers sieht der TV-Experte kein Problem: "Heynckes ist viel zu dynamisch und viel zu jung, um nicht große Aufgaben, natürlich zeitlich begrenzt, nochmal angehen und lösen zu können. Es ist ein Lebensgefühl und Heynckes ist sich bewusst, dass er jung, rüstig und dynamisch genug ist und die Zahl des Alters nicht in Verbindung zu seinen Gefühlen stehen kann."

"Ich bin der Meinung, dass er den richtigen Ansatz gewählt hat, um zu sagen: 'Ich muss alles kennen lernen. Die Grundlage von 2013, wie ich die Mannschaft verlassen habe, hat sich verändert. Ich muss ein Gefühl entwickeln im Umgang, um miteinander in der Trainingsarbeit erstmal wieder Basiselemente zu finden'", erklärte der 50-Jährige, der von 2012 bis 2016 im Vorstand des Rekordmeisters saß.

Der Geist der Säbener Straße "entscheidend"

Den vermeintlichen Zwist auf der Münchner Führungsebene zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sieht Sammer gelassen.

"Ein gut harmonisiertes Verhältnis zwischen Kalle und Uli wird keinen Zusatzpunkt bringen. Es ist immer noch die Mannschaft, die auf dem Spielfeld steht. Die Mannschaft, die täglich trainieren muss im Zusammenhang mit dem Trainer. Das ist das Gesicht des FC Bayern", so der Ex-Fußballer.

Ohnehin seien nicht nur Einzelpersonen für einen Erfolg in München verantwortlich: "Der Geist, der durch die Säbener Straße und die Allianz-Arena schwebt, wird entscheidend sein, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Mit dem richtigen Geist wird man auch wieder Ziele formulieren können. Oder es ist wirklich so tiefgründig und problematisch, dass das schwierig ist, zusammen zu fügen. Dann wird es auch für den Jupp sehr, sehr schwer."