DFB überträgt U21-Länderspiel live

Die U21 gegen Norwegen auf DFB-TV und Facebook

Fans der deutschen U21-Nationalmannschaft müssen am Dienstagabend doch nicht in die Röhre schauen.

Der Deutsche Fußball-Bund überträgt das EM-Qualifikationsspiel des Europameisters in Norwegen ab 19:00 Uhr live auf DFB-TV und auf den Facebook-Kanälen der DFB-Junioren und des DFB-Teams. Kommentieren wird Martin Quast.

Das DFB-Team peilt auf dem Kunstrasen von Drammen den dritten Sieg im dritten Spiel an. Die deutsche U21 hat in der EM-Qualifikation insgesamt sogar 16 Siege in Folge mit 57:9 Toren gefeiert. Seit September 2010 ist das DFB-Team in sämtlichen 36 Qualifikationsspielen ungeschlagen.