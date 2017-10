Can im Sommer zu Bayern: "Man weiß nie"

Liverpools Emre Can hält sich die Zukunft offen

Emre Can gehört beim FC Liverpool zum Stammpersonal. Obwohl sich der 23-Jährige aktuell an der Anfield Road wohl fühlt, hat der Youngster jetzt einen baldigen Wechsel nicht ausgeschlossen.

"Es ist immer eine Ehre, von so renommierten Klubs Angebote zu bekommen. Aber zurzeit konzentriere ich mich voll auf die Saison mit Liverpool", sagte Can im "kicker"-Interview angesprochen auf ein 30-Millionen-Gebot, das Juventus Turin im Sommer für den 18-fachen Nationalspieler abgegeben hatte.

Ob der Mittelfeld-Allrounder seine Zukunft langfristig beim LFC sieht, blieb aber offen. So scheint auch ein Wechsel nach München zur kommenden Saison im Paket mit Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nicht vollkommen ausgeschlossen zu sein: "Die Premier League ist schon eine echt geile Liga, die interessanteste der Welt. Aber man muss immer Respekt vor anderen großen Vereinen haben." Außerdem "weiß man nie, was passiert. Und ich weiß nicht, was Jürgen Klopp plant."

WM-Sieg "muss unser Ziel sein"

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr hat der 23-Jährige, dessen Vertrag bei den Reds 2018 ausläuft, dagegen schon konkrete Pläne. "Die anderen Länder haben Respekt vor uns. Also muss es unser Ziel sein, den Pokal zu verteidigen. Das ist der größte Pokal. Ich werde alles dafür tun, vor und bei der WM - wenn ich dabei bin", gab Can Selbstbewusst zu Protokoll.

Auf dem Weg zur Titelverteidigung macht der Premier-League-Legionär vor allem Frankreich, Brasilien und Belgien als Hauptkonkurrenten aus. Die Engländer sieht er dagegen nur als Außenseiter: "Ich kenne alle Spieler - die des FC Liverpool sehe ich täglich im Training - und weiß, wie gut dieses Nationalteam ist. Kane, Sterling oder Rashford bilden eine starke Offensive. England hat eine starke Mannschaft, bei Turnieren jedoch immer Probleme."