Veto: CR7 wollte Bayern-Duo nicht bei Real

Cristiano Ronaldo ist kein großer Fan von Arturo Vidal und Robert Lewandowski

Cristiano Ronaldo ist bei Real Madrid das Aushängeschild schlechthin. Dabei soll der Portugiese nicht nur auf dem Platz den Ton angeben. Auch in Transferfragen ist der Superstar Entscheidungsträger.

Wie das spanische Portal "diariogol.com" berichtet, hat Ronaldo schon mehrfach einen namhaften Wechsel zu den Blancos verhindert. So soll auch ein Wechsel der Münchner Leistungsträger Arturo Vidal und Robert Lewandowski in der Vergangenheit am Veto des 32-Jährigen gescheitert sein.

Ein Schicksal, das zuletzt auch Edinson Cavani von Paris Saint-Germain ereilte. "Ich will ihn hier nicht haben", wird Ronaldo in diesem Zusammenhang von "dariogol" zitiert. Nach einem angeblichen Streit mit dem Neu-PSG-Star Neymar wurde Cavani zuletzt mit mehreren Wechseln in Verbindung gebracht.

Die "schwarze Liste" des CR7 soll aber noch weitere illustre Namen umfassen. Zuletzt fiel wohl auch Kylian Mbappé, von dem Madrid-Präsident Florentino Pérez schwärmt, durchs Raster. Demnach sah Ronaldo die Entwicklung von Marco Asensio im Falle eines Mbappé-Transfers gefährdet.

Auch, dass Zinédine Zidane den französischen Youngster als legitimen Ronaldo-Erben sehen könnte, hat dem vierfachen Weltfußballer wohl missfallen. Aktuell scheint im königlichen Universum nur Platz für einen portugiesischen König.