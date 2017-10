Vidal muss Heynckes-Training abbrechen

Arturo Vidal musste das Bayern-Training vorzeitig beenden.

Arturo Vidal ist vor dem letzten WM-Qualifikationsspiel Chiles zwar wieder in den Reihen des FC Bayern München gelandet, positiv verlief die Rückkehr nach München jedoch nicht. Der 30-Jährige musste das Training vorzeitig abbrechen.

Nach dem Aufwärm-Programm von Fitness-Coach Dr. Holger Broich ordnete Trainer Jupp Heynckes Passübungen an. Doch der Mittelfeldmotor musste kurz darauf Rücksprache mit Physiotherapeut Christian Huhn halten. Der linke Oberschenkel machte Probleme.

Nach Beratung mit Heynckes ging Vidal in die Kabine. Der Klub sprach am Dienstagnachmittag von einer "leichten Muskelverhärtung". Vidal konnte anschließend individuell noch im Leistungszentrum arbeiten. Am Samstag (Freiburg, 15:30 Uhr) steht für den Meister das erste Heimspiel unter der Leitung von Jupp Heynckes an.

Am zweiten Trainings-Tag von Heynckes an der Säbener Straße stand deutlich mehr Personal zur Verfügung als noch am Montag. Gleich sieben Nationalspieler kehrten zurück:

Thomas Müller, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Niklas Süle und Sebastian Rudy und Polens Robert Lewandowski standen wieder auf dem Rasen. "Wir freuen uns auf die Trainingswoche", so Müller gegenüber dem vereinseigenen Sender.