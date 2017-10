Klopp is not amused: Liverpool lange ohne Mané

Sadio Mane fehlt dem FC Liverpool in den nächsten Wochen

Schlechte Nachrichten für Jürgen Klopp: Der Liverpool-Coach muss möglicherweise bis zu sechs Wochen auf seinen Top-Angreifer Sadio Mané verzichten.

Der senegalesische Nationalspieler zog sich in der WM-Qualifikation beim 2:0-Auswärtserfolg gegen die Kapverdischen Inseln eine Oberschenkelverletzung zu, wie die Reds mitteilten. Am Samstag musste der 25-Jährige in der 89. Minute ausgewechselt werden.

Besonders bitter: Mané, der in dieser Saison in vier Premier-League-Spielen drei Tore erzielte, verpasst damit auch das Derby gegen Manchester United am kommenden Spieltag.