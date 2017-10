Chile-Coach vor dem Aus - Vidal vor Rücktritt?

Chile und Juan Antonio Pizzi haben die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 verpasst

Chiles Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi hat nach der verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland seinen Rücktritt angeboten.

"Bedauerlicherweise hat sich ein Kreis geschlossen, in dem wir Momente großer Freude erlebt haben und nun diese Enttäuschung", sagte der Argentinier nach dem 0:3 in Brasilien nach Angaben der Zeitung "La Tercera", die mit Manuel Pellegrini bereits einen möglichen Nachfolger des Trainers ins Spiel brachte.

In Chile wurde vom Ende der "goldenen Generation" gesprochen, die 2015 und 2016 die Copa América gewonnen und in diesem Jahr das Confed-Cup-Finale gegen Deutschland erreicht hatte (0:1). Der gelbgesperrte Arturo Vidal vom FC Bayern München deutete via Twitter ebenfalls seinen Rücktritt an: "Vielen Dank für alles", so Vidal. Er habe in jedem Spiel sein Leben gegeben.

Gracias por todo muchachos!!😢😢 pic.twitter.com/I9s9OhTK7r — Arturo Vidal (@kingarturo23) 11. Oktober 2017

"Ich habe keine Worte. Es ist eine harte Situation für uns alle. Wir müssen uns jetzt etwas Zeit nehmen und dann selbstkritisch sein. Wir müssen so viel verbessern, aber im Moment sind wir einfach sprachlos", kommentierte Leverkusens Charles Aránguiz das bittere Aus seiner Chilenen.