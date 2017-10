Argentinien feiert den "Besten der Geschichte"

Lionel Messi sicherte Argentinien die WM-Teilnahme

Sie hüpften auf und ab, und herzten immer wieder "La Pulga", "den Floh". Lionel Messi strahlte über das ganze Gesicht. In einem seiner wichtigsten Spiele lieferte der fünfmalige Weltfußballer - und schoss Argentinien beim 3:1 gegen Ecuador in Quito mit einem Dreierpack doch noch zur Weltmeisterschaft in Russland.

"Die Seele ist in die Körper zurückgekehrt", jubelte die größte Zeitung "Clarín" und schrieb: "Ein übergroßer Messi lässt Argentinien zur WM fahren."

Messis erleichterter Nationaltrainer Jorge Sampaoli, dem seit seinem Start im Sommer nur drei Unentschieden mit Argentinien geglückt waren, meinte: "Er ist der beste Spieler der Geschichte. Vor dem Spiel haben wir gesagt, dass wir ihn unbedingt zur WM bringen müssen. Er schuldet Argentinien keine WM, der Fußball schuldet ihm eine WM."

Messi: WM ohne Argentinien? "Verrückt"

Und was sagte Messi nach seiner Gala? "Das Wichtigste ist, dass wir dabei sind. Wir haben uns selbst in diese prekäre Situation gebracht und es war nicht leicht, dort wieder herauszukommen. Wir haben viele Dinge einfach ausgeblendet und sind ohne Angst aufgetreten", analysierte der Superstar nach der gelungenen Qualifikation.

Was bei der WM in Brasilien passiert ist sei "unfair" gewesen, meinte "La Pulga": "Was bei den letzten beiden Copas passiert ist auch. Wir hätten es verdient gehabt, alle drei Endspiele zu gewinnen." Der Gedanke, dass eine WM ohne Argentinien stattfindet, sei "verrückt", so Messi, der von einem "besonderen Tag" sprach.

Ganz besonders fielen auch die Feierlichkeiten in der Kabine aus. Mit einem Schmählied auf überkritische Journalisten zelebrierten die Stars ihren Erfolg.

"No me importa lo que digan esos putos periodistas,la puta que los parió.Hay que alentar la Selección" ARGENTINA.

Für Trainer-Legende César Luis Menotti ist diese WM-Qualifikation aber ein absolutes Alarmsignal gewesen. "Das darf nie wieder passieren", meint der Fußballphilosoph und Weltmeister-Coach von 1978. "Der argentinische Fußball hat sich zu einem Zirkus entwickelt, der nur dadurch am Leben wird, dass zwischen Ball und Publikum noch eine affektive Beziehung besteht." Diese besondere Beziehung hat einen Namen: Lionel Messi.