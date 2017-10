Wechsel-Vereinbarung für Auba? Zorc weicht aus

Pierre-Emerick Aubameyang ist dank seiner Tore beim BVB unbezahlbar

Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund hätte bei einem entsprechenden Angebot den Klub verlassen können. Da die BVB-Bosse mit den eingegangenen Offerten im Sommer aber nicht einverstanden waren, blieb der Goalgetter im Ruhrgebiet. Ob eine solche Vereinbarung aber auch für kommenden Sommer gilt, wollte sich Michael Zorc nicht entlocken lassen.

"Es gab eine Vereinbarung für diesen Sommer. Das heißt nicht, dass es die auch im nächsten Sommer gibt", meinte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im Interview mit der "Sport Bild". Der Gabuner hat bei den Schwarzgelben noch einen Vertrag bis 2020. Ob er diesen erfüllen wird, ist also weiter unklar.

In der vergangenen Transfer-Periode wurde der Mittelstürmer sowohl mit dem AC Mailand als auch mit Paris Saint-Germain und dem chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian in Verbindung gebracht. Vor allem ein Wechsel zu den Rossoneri stand im Raum des Möglichen.

Auba: "Der BVB ist meine Familie"

Für Zorc ist die Situation um Aubameyang allerdings längst geklärt: "Ich verstehe die ganze Brisanz rund um dieses Thema überhaupt nicht. Denn von Anfang an ist offen kommuniziert worden, dass Auba bei einem entsprechenden Angebot im Sommer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hätte wechseln dürfen. So ein Angebot gab es aber nicht."

Danach sei der 28-Jährige zwar "kurz enttäuscht" gewesen, habe sich allerdings "seitdem jeden Tag absolut professionell" gezeigt. "Ich habe mich in Dortmund, in der Mannschaft und beim BVB immer sehr wohlgefühlt. Das gilt natürlich auch heute", so der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison selbst zur "Sport Bild": "Der BVB ist meine Familie!"

Mittlerweile hat sich Aubameyang in Dortmund ein Haus gekauft und plant offenbar seine Zukunft im Ruhrgebiet. Das weiß auch der Sportdirektor: "Wir sind sehr froh, dass er geblieben ist. Auba hat eine eingebaute Tor-Garantie - und von diesen Spielern gibt es nicht viele." Bisher hat der exzentrische Angreifer schon 93 Bundesliga-Treffer für die Schwarzgelben auf dem Konto - in 135 Spielen.

Zorc hat mit Paradiesvogel Aubameyang kein Problem

Neben seiner Effizienz ist Aubameyang aber auch als Persönlichkeit wichtig für den BVB und die Mannschaft. "Er ist immer da, nie verletzt und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Er ist auch nach dem Training häufig noch auf dem Platz und arbeitet an seinem Abschluss", so Zorc weiter. "Natürlich" sei er "äußerlich extrovertiert, aber warum soll er das auch nicht sein dürfen?"

Eigenschaften, die dem 55-Jährigen offenbar schon vor seiner Verpflichtung vor gut vier Jahren bekannt gewesen waren. "Als wir ihn damals vor seiner Verpflichtung beobachtet haben, ist uns natürlich auch aufgefallen, dass er manchmal wie ein Paradiesvogel auftritt. Aber wir haben auch gesehen, wie sehr er auf dem Platz für sein Team gearbeitet hat."